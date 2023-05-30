Кафельников раскритиковал рейтинг АТР после поражения Медведева от 172-й ракетки мира

Самый титулованный теннисист в истории России, бывшая первая ракетка мира олимпийский чемпион Евгений Кафельников после поражения Даниила Медведева в первом круге Открытого чемпионата Франции – 2023 высказался о несовершенстве рейтинговой системы Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Дебютант турнира 172-я ракетка мира бразильский теннисист Тьяго Уайлд, начавший соревнования с квалификации, за 4 часа 15 минут обыграл вторую ракетку мира россиянина Медведева со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4.
«Опять и снова!!! 172-й игрок побеждает второго лучшего игрока мира на турнире «Большого шлема» и получает те же очки, что и остальные 64, за выход во второй раунд! Рейтинговая система такая дерьмовая!!!» — написал Кафельников в соцсетях.
- 30 мая 2023
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