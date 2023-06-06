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Соболенко ждала Свитолину у сетки, но украинка демонстративно прошла мимо

Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко не пожала руку представительнице Украины Элине Свитолиной (192-я в рейтинге WTA) по окончании матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2023.

Игра завершилась победой Соболенко в двух сетах со счётом 6:4, 6:4. Общая продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Сразу после игры белорусская теннисистка подошла к сетке и ждала Свитолину, показав ей большой палец, но в результате была проигнорирована.

В полуфинале соревнований «Большого шлема» во Франции Арина Соболенко сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн. Действующей чемпионкой в женском одиночном разряде является полька Ига Свёнтек.