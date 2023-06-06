Соболенко выиграла битву и ждала Свитолину у сетки. Украинка даже на неё не посмотрела

Во вторник, 6 июня, на «Ролан Гаррос» у женщин начались четвертьфинальные матчи. В этот день играли теннисистки, попавшие в нижнюю половину сетки, и в их числе оказалась вторая ракетка мира, знаменитая белоруска Арина Соболенко. В соперницах у неё была бывшая третья ракетка мира, представительница Украины Элина Свитолина, занимающая ныне 192-ю строчку в рейтинге WTA. Этот матч поставили вторым запуском на главный корт турнира – имени Филиппа Шатрье.

Соболенко подходила к грунтовому мэйджору в классной форме, ведь белорусская прима одержала победу на «тысячнике» в Мадриде, а также имеет на плечами финал «пятисотника» в Штутгарте. Арина на пути к очному противостоянию с Элиной прошлась по своим соперницам катком, ни отдав им ни одного сета. Чемпионка Australian Open – 2023 последовательно обыграла Марту Костюк (6:3, 6:2), Ирину Шиманович (7:5, 6:2), Камиллу Рахимову (6:2, 6:2) и Слоан Стивенс (7:6 (4), 6:4).

Свитолина, которая начала тренироваться лишь в январе этого года, вернувшись после рождения ребёнка, по-настоящему удивляет в Париже. Бронзовый призёр токийской Олимпиады на старте французского турнира неожиданно легко расправилась с 26-й сеяной итальянкой Мартиной Тревизан (6:2, 6:2), а во втором раунде одержала волевую победу над квалифаером Сторм Хантер из Австралии — 2:6, 6:3, 6:1. Далее 28-летнюю уроженку Одессы ждали два противостояния с российскими девушками. В 1/16 финала Элина в непростом поединке одолела в трёх партиях Анну Блинкову (2:6, 6:2, 7:5), а затем в драматичном, пусть даже и двухсетовом матче переиграла Дарью Касаткину (6:4, 7:6 (5).

Соболенко, которую на старте «Ролан Гаррос» засыпали вопросами про происходящее на Украине, как известно, отказалась от традиционных пресс-конференций после своих встреч. В преддверии поединка со своей соперницей белоруска поделилась мнением о ней лишь в краткой беседе с пресс-службой WTA. «Элина Свитолина действительно здорово играет в теннис здесь, в Париже, хорошо двигается. Как будто другой игрок собирается много бегать и отбивать много мячей, а мне просто нужно быть терпеливой и ждать, когда идеальный удар завершит дело. Не нужно торопиться. Просто нужно идти туда, сражаться и показывать свой лучший теннис», — сказала Соболенко в беседе с пресс-службой WTA.

Элина, комментируя предстоящий матч с Ариной, ответила на вопрос представителей СМИ о том, будет ли присутствовать в этом поединке политическая напряжённость. «Последние два матча я играла против российских игроков, поэтому я уже к этому привыкла. Для меня ничего не изменится, всё будет точно так же», — сказала Свитолина на послематчевой пресс-конференции после победы над Дарьей Касаткиной.

Элина Свитолина Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сегодняшняя очная встреча стала третьей в истории личных противостояний девушек. В 2018 году на харде в Ухане победа осталась за белоруской, а украинка побеждала в 2020 году на грунтовом турнире в Страсбурге. К новой битве 25-летняя уроженка Минска, по мнению многих экспертов, подходила в роли явного фаворита.

Начало нового поединка выдалось крайне напряжённым. Девушки долгое время не могли сделать брейк, уверенно брали свои подачи. Примечательно, что теннисистки даже не могли дойти до брейк-пойнта, а как говорят в этой ситуации, брейком даже и не пахло. Но всё же первый шаг на пути к триумфу в стартовой партии сделала победительница австралийского «Шлема». Именно она взяла подачу в девятом гейме сета, что и позволило оставить его за собой – 6:4. Стоит отметить, что, несмотря на поражение в партии, Элина отметилась очень высоким процентом попадания первого мяча – 80%. У Арины этот показатель равнялся 62%.

Арина Соболенко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Второй сет начался совсем по другому сценарию. Представительница Украины с ходу смогла удержать свою подачу, а затем и вовсе сумела сделать брейк – 1:0. Причём Свитолиной в этом помогла оппонентка: при счёте 0:1 (30-30) белоруска дала двойную, а затем допустила ошибку. Однако ранний брейк удержать украинка не смогла, отдав следом свою же подачу – 2:1. Несмотря на то что затем Арина смогла забрать следующий гейм (даже несмотря на две двойные), количество невынужденных уже зашкаливало – спортсменки ещё не провели к тому моменту даже полтора сета, а Соболенко уже наошибалась почти 30 раз. Решающим моментом второй партии, как оказалось, стал её пятый гейм. Он выдался крайне длинным, и в итоге с четвёртой попытки она смогла оставить за собой приём – 3:2. Затем девушки раз за разом брали геймы на своей подаче. Белоруска в итоге довела партию и, соответственно, встречу до победы, закрыв её со второго матчбола – 6:4, 6:4.

После окончания игры Соболенко ждала свою соперницу у сетки, однако та, в свою очередь, даже не посмотрела на неё, направившись к судье на вышке. Чемпионка Australian Open лишь хотела поблагодарить украинку за хороший матч, но не смогла сделать этого. После этого момента на корте имени Филиппа Шатрье раздался оглушительный свист, который был направлен в сторону Свитолиной, за очередной некрасивый жест с её стороны.

Таким образом, после выхода в полуфинал французского мэйджора Арина может похвастать уникальным достижением: в своей карьере она доходила как минимум до 1/2 на каждом из «Шлемов». За выход в решающую стадию «Ролан Гаррос» Арина сразится с чешкой Каролиной Муховой, ранее выбившей с турнира Анастасию Павлюченкову.