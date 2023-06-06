Французская публика освистала украинку Свитолину за отказ пожать руку Соболенко

Украинская теннисистка Элина Свитолина (192-я в рейтинге WTA) отказалась от рукопожатия со второй ракеткой мира, представительницей Беларуси Ариной Соболенко по окончании матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2023.
Игра завершилась победой Соболенко в двух сетах со счётом 6:4, 6:4. Общая продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Сразу после игры белоруска подошла к сетке и ждала там украинскую теннисистку, но была проигнорирована. Этот жест, судя по всему, не понравился французской публике, и она начала освистывать Свитолину.
В полуфинале соревнований «Большого шлема» во Франции Арина Соболенко сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.
«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн. Действующей чемпионкой в женском одиночном разряде является полька Ига Свёнтек.
- 6 июня 2023
-
17:25
-
17:12
-
16:57
-
16:43
-
16:42
-
16:32
-
16:20
-
16:11
-
16:05
-
15:47
-
15:10
-
15:04
-
14:50
-
13:49
-
13:37
-
13:35
-
13:23
-
13:15
-
13:07
-
12:50
-
12:46
-
12:08
-
11:40
-
11:32
-
11:30
-
11:29
-
11:27
-
11:21
-
11:10
-
10:53
-
10:34
-
10:00
-
09:45
-
09:35
-
09:00