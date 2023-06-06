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Французская публика освистала украинку Свитолину за отказ пожать руку Соболенко

Французская публика освистала украинку Свитолину за отказ пожать руку Соболенко
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (192-я в рейтинге WTA) отказалась от рукопожатия со второй ракеткой мира, представительницей Беларуси Ариной Соболенко по окончании матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2023.

Игра завершилась победой Соболенко в двух сетах со счётом 6:4, 6:4. Общая продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Сразу после игры белоруска подошла к сетке и ждала там украинскую теннисистку, но была проигнорирована. Этот жест, судя по всему, не понравился французской публике, и она начала освистывать Свитолину.

В полуфинале соревнований «Большого шлема» во Франции Арина Соболенко сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн. Действующей чемпионкой в женском одиночном разряде является полька Ига Свёнтек.

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