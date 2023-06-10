Стефанос Циципас: больше не хочу, чтобы плохие дни разрушали меня

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о важности гармонии с собой.

«Цель состоит не в том, чтобы быть счастливым каждый день, а в том, чтобы жить в мире со своими эмоциями. Я знаю, что каждый день не будет хорошим, но я больше не хочу, чтобы плохие дни разрушали меня», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Напомним, на Открытом чемпионате Франции — 2023 Циципас дошёл до четвертьфинала, но не сумел справиться с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом. Встреча спортсменов завершилась со счётом 6:2, 6:1, 7:6 (7:5) в пользу испанца. В финале мужского турнира «Ролан Гаррос» — 2023 сыграют серб Новак Джокович и норвежский теннисист Каспер Рууд. Встреча состоится завтра, 11 июня.