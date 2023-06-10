Павлюченкова: Рыбакина способна стать новой Шараповой

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, четвертьфиналистка турнира «Ролан Гаррос» в 2023 году, поделилась мнением о профессиональных перспективах казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной. Павлюченкова отметила, что Рыбакина способна повторить путь титулованной россиянки Марии Шараповой.

«Мы с Леной дружим. Причём не первый год. В этом же сезоне мы могли бы сыграть и больше турниров в паре, но Лена далеко проходила в одиночке, поэтому совмещать ей было тяжело.

Она способна стать новой Шараповой. У Лены огромный потенциал. У неё сумасшедшие физические данные. Очень высокая, хорошо подаёт. Почти как мужчина. А в женском теннисе подача играет очень важную роль. Плюс не забывайте, что она ещё очень молода, но прогрессирует в каждом турнире. В этом сезоне она стала гораздо увереннее в своих силах. Конечно, этому способствуют и хорошие результаты. Жаль, что болезнь не позволила ей показать себя на «Ролан Гаррос» — 2023, но уверена, что у Лены всё впереди», — приводит слова Павлюченковой «Спорт-экспресс».