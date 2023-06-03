Елена Рыбакина объяснила решение сняться с «Ролан Гаррос» — 2023

Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина объяснила снятие с «Ролан Гаррос» — 2023.

Напомним, Рыбакина снялась с матча третьего круга «Ролан Гаррос» — 2023 за несколько минут до его начала. Она должна была сразиться с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо (132-я ракетка мира)

«Вчера мне было нехорошо, поднялась температура. Сегодня то же самое. В таких кондициях тяжело играть. Я готова далеко не на 100%. Температура, головная боль, плохой сон. Я начала чувствовать эти симптомы после второго круга. Мне не повезло, постараюсь восстановиться к травяному сезону. План был сыграть в Берлине, Истбурне и Уимблдоне»», — приводит слова Рыбакиной Tennis Majors.