Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фучович не пустил Шаповалова во 2-й круг турнира в Штутгарте

Фучович не пустил Шаповалова во 2-й круг турнира в Штутгарте
Аудио-версия:
Комментарии

Венгерский теннисист Мартон Фучович вышел во второй круг турнира категории АТР-250, который проходит в Штутгарте (Германия). В матче первого раунда соревнований Фучович, начавший турнир с квалификации, нанёс поражение представителю Канады Денису Шаповалову со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 58 минут.

Фучович семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три из девяти брейк-пойнтов. Шаповалов выполнил два эйса, 11 раз ошибся на подаче и исползовал обе возможности взять подачу соперника.

Фучович вышел вперёд в личном противостоянии с Шаповаловым в официальных матчах – 2-1.

За выход в четвертьфинал турнира в Штутгарте Фучович сыграет с победителем матча между восьмым сеяным Ником Кирьосом из Австралии и представителем Китая У Ибином.

Штутгарт. 1-й круг
13 июня 2023, вторник. 16:40 МСК
Денис Шаповалов
29
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
3 		6 6
         
Мартон Фучович
86
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023