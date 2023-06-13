Фучович не пустил Шаповалова во 2-й круг турнира в Штутгарте

Венгерский теннисист Мартон Фучович вышел во второй круг турнира категории АТР-250, который проходит в Штутгарте (Германия). В матче первого раунда соревнований Фучович, начавший турнир с квалификации, нанёс поражение представителю Канады Денису Шаповалову со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 58 минут.

Фучович семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три из девяти брейк-пойнтов. Шаповалов выполнил два эйса, 11 раз ошибся на подаче и исползовал обе возможности взять подачу соперника.

Фучович вышел вперёд в личном противостоянии с Шаповаловым в официальных матчах – 2-1.

За выход в четвертьфинал турнира в Штутгарте Фучович сыграет с победителем матча между восьмым сеяным Ником Кирьосом из Австралии и представителем Китая У Ибином.