Фучович не пустил Шаповалова во 2-й круг турнира в Штутгарте

Венгерский теннисист Мартон Фучович вышел во второй круг турнира категории АТР-250, который проходит в Штутгарте (Германия). В матче первого раунда соревнований Фучович, начавший турнир с квалификации, нанёс поражение представителю Канады Денису Шаповалову со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 58 минут.
Фучович семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три из девяти брейк-пойнтов. Шаповалов выполнил два эйса, 11 раз ошибся на подаче и исползовал обе возможности взять подачу соперника.
Фучович вышел вперёд в личном противостоянии с Шаповаловым в официальных матчах – 2-1.
За выход в четвертьфинал турнира в Штутгарте Фучович сыграет с победителем матча между восьмым сеяным Ником Кирьосом из Австралии и представителем Китая У Ибином.
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