Кирьос снялся с турнира в Галле, его место займёт Карацев

Финалист Уимблдона-2022, 31-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос снялся с травяного турнира категории ATP-500, который проходит в Галле (Германия). Его место в основной сетке соревнований займёт россиянин Аслан Карацев (45-й в рейтинге ATP), ранее проигравший соотечественнику Роману Сафиуллину в финале квалификации — 6:7 (4:7), 3:6. В матче первого круга Карацев (LL) сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего (39-й в рейтинге ATP).
Напомним, Ник Кирьос впервые сыграл в нынешнем году в матче первого круга травяного турнира ATP-250 в Штутгарте (Германия). Ранее австралиец отказывался от участия в турнирах в текущем сезоне из-за травмы. В колене 28-летнего теннисиста образовалась киста после надрыва мениска, после чего Кирьос перенёс операцию.
Турнир в Галле проходит с 19 по 25 июня 2023 года. Его действующим победителем является польский теннисист Хуберт Хуркач.
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