Грачёва уступила Векич на старте турнира в Берлине
Поделиться
43-я ракетка мира россиянка Варвара Грачёва не смогла выйти во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), уступив в стартовом матче соревнований представительнице Хорватии Донне Векич (23-я в рейтинге WTA).
Игра завершилась победой хорватской теннисистки со счётом 6:3, 6:2. Общая продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Отдельно стоит отметить, что незадолго после начала игра была прервана на продолжительное время из-за погодных условий.
По ходу встречи Грачёва ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Донны Векич четыре эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-понта из девяти.
Комментарии
- 19 июня 2023
-
16:12
-
16:09
-
15:55
-
14:15
-
14:01
-
13:36
-
13:26
-
11:21
-
10:56
-
10:20
-
08:30
-
04:47
-
00:49
-
00:38
-
00:06
- 18 июня 2023
-
23:11
-
22:37
-
22:18
-
21:43
-
21:41
-
21:28
-
20:42
-
19:55
-
19:44
-
19:34
-
19:15
-
19:00
-
18:47
-
18:45
-
18:24
-
18:20
-
18:06
-
17:14
-
16:36
-
16:32
Партнерский контент