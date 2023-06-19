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Грачёва уступила Векич на старте турнира в Берлине

Грачёва уступила Векич на старте турнира в Берлине
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43-я ракетка мира россиянка Варвара Грачёва не смогла выйти во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), уступив в стартовом матче соревнований представительнице Хорватии Донне Векич (23-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой хорватской теннисистки со счётом 6:3, 6:2. Общая продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Отдельно стоит отметить, что незадолго после начала игра была прервана на продолжительное время из-за погодных условий.

По ходу встречи Грачёва ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Донны Векич четыре эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-понта из девяти.

Берлин. 1-й круг
19 июня 2023, понедельник. 13:05 МСК
Донна Векич
23
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Варвара Грачёва
43
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
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