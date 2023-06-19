Грачёва уступила Векич на старте турнира в Берлине

43-я ракетка мира россиянка Варвара Грачёва не смогла выйти во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), уступив в стартовом матче соревнований представительнице Хорватии Донне Векич (23-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой хорватской теннисистки со счётом 6:3, 6:2. Общая продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Отдельно стоит отметить, что незадолго после начала игра была прервана на продолжительное время из-за погодных условий.

По ходу встречи Грачёва ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Донны Векич четыре эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-понта из девяти.