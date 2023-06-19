Канадец Шаповалов одержал победу в первом круге турнира в Галле

27-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов победил спортсмена из ЮАР 291-ю ракетку мира Ллойда Джорджа Харриса в первом круге травяного турнира АТР-500, который проходит в немецком Галле с 19 по 25 июня.

Игра завершилась победой представителя Канады со счётом 7:6 (7:1), 6:4. Общая продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. Шаповалов семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Харриса 11 эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх попыток.

В матче следующего раунда на турнире в Галле Денис Шаповалов встретится с победителем противостояния Александр Зверев (Германия) – Доминик Тим (Австрия).