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Канадец Шаповалов одержал победу в первом круге турнира в Галле

Канадец Шаповалов одержал победу в первом круге турнира в Галле
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27-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов победил спортсмена из ЮАР 291-ю ракетку мира Ллойда Джорджа Харриса в первом круге травяного турнира АТР-500, который проходит в немецком Галле с 19 по 25 июня.

Игра завершилась победой представителя Канады со счётом 7:6 (7:1), 6:4. Общая продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. Шаповалов семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Харриса 11 эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх попыток.

Галле. 1-й круг
19 июня 2023, понедельник. 14:50 МСК
Денис Шаповалов
27
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 1 		4  
         
Ллойд Джордж Харрис
291
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис

В матче следующего раунда на турнире в Галле Денис Шаповалов встретится с победителем противостояния Александр Зверев (Германия) – Доминик Тим (Австрия).

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