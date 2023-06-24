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Элина Аванесян проиграла Донне Векич в четвертьфинале турнира в Берлине

Элина Аванесян проиграла Донне Векич в четвертьфинале турнира в Берлине
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Российская теннисистка Элина Аванесян проиграла хорватской спортсменке Донне Векич в матче 1/4 финала травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:0) в пользу хорватки.

Матч продлился 1 час 34 минуты. Аванесян один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Векич три эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов.

В полуфинале соревнований в Берлине Векич сыграет с представительницей Греции Марией Саккари, которая ранее в матче 1/4 финала турнира обыграла чешскую теннисистку Маркету Вондроушову. Действующей чемпионкой турнира в Берлине является тунисская спортсменка Онс Жабер.

Берлин. 1/4 финала
24 июня 2023, суббота. 11:40 МСК
Элина Аванесян
81
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 0  
6 		7 7  
         
Донна Векич
23
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
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