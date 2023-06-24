Элина Аванесян проиграла Донне Векич в четвертьфинале турнира в Берлине
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Российская теннисистка Элина Аванесян проиграла хорватской спортсменке Донне Векич в матче 1/4 финала травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:0) в пользу хорватки.
Матч продлился 1 час 34 минуты. Аванесян один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Векич три эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов.
В полуфинале соревнований в Берлине Векич сыграет с представительницей Греции Марией Саккари, которая ранее в матче 1/4 финала турнира обыграла чешскую теннисистку Маркету Вондроушову. Действующей чемпионкой турнира в Берлине является тунисская спортсменка Онс Жабер.
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