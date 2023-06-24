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Саккари вышла в полуфинал турнира в Берлине, обыграв Вондроушову

Саккари вышла в полуфинал турнира в Берлине, обыграв Вондроушову
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Теннисистка из Греции, восьмая ракетка мира Мария Саккари вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Саккари в двух сетах обыграла спортсменку из Чехии Маркету Вондроушову, 53-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. Мария Саккари выполнила один эйс, реализовала три брейк-пойнта из шести и допустила одну двойную ошибку. На счету её соперницы две подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт из трёх и пять двойных ошибок.

В полуфинале турнира в Берлине Саккари сыграет с Донной Векич (Хорватия), которая в четвертьфинале одержала победу над российской теннисисткой Элиной Аванесян.

Берлин. 1/4 финала
24 июня 2023, суббота. 11:40 МСК
Мария Саккари
8
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 9 		6  
6 7 		1  
         
Маркета Вондроушова
53
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

Напомним, престижный теннисный турнир проходит в Берлине (Германия) с 19 по 25 июня.

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