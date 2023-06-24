Кирьос и Умбер снялись с турнира на Мальорке

Финалист Уимблдона-2022, 31-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос и 37-я ракетка мира, французский теннисист Уго Умбер снялись с травяного турнира категории ATP-250 в Мальорке (Испания), который пройдёт с 25 июня по 1 июля, об этом сообщил официальный сайт турнира.

В основной сетке их заменят лаки-лузеры.

Финалист Уимблдона-2022 Ник Кирьос ранее снялся с травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), а впервые сыграл в нынешнем году в матче первого круга травяного турнира ATP-250 в Штутгарте (Германия).

Французский теннисист Уго Умбер уступил 265-й ракетке мира из Великобритании Райану Пенистону в первом круге травяного турнира категории ATP-500, который проходит в Лондоне (Великобритания) с 19 по 25 июня

Напомним, ранее стало известно о снятии с турнира российского теннисиста Аслана Карацева, 45-й ракетки мира.