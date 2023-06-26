Рыбакина: защита титула на Уимблдоне — для меня новый вызов

Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о последствиях болезни, из-за которой она завершила своё выступление на «Ролан Гаррос», и поделилась ожиданиями от выступления на Уимблдоне, действующей победительницей которого является.

«На самом деле было тяжело. На «Ролан Гаррос» после того, как я снялась, я вернулась в отель, и стало ещё хуже, поэтому мне пришлось остаться в Париже на несколько дней, не выходя из номера. Я начала подготовку через неделю после этого, и было тяжело, так как это был вирус

Поэтому я всё ещё думаю, что я не на 100 процентов физически готова, но постепенно форма становится лучше, и, надеюсь, я смогу провести ещё несколько матчей здесь (на турнире в Истбурне. — Прим. «Чемпионата») и чувствовать себя более комфортно на Уимблдоне.

Я первый раз буду пробовать защитить столь крупный титул, и для меня это новый вызов — выступить в качестве действующего чемпиона. К тому же все говорят, что я вроде как фаворит, так что всё по-другому.

Но цели одинаковы, я пытаюсь просто наслаждаться, и, надеюсь, весь этот опыт с прошлого года поможет мне выступить ещё лучше в этом. Так что да, цели точно одинаковы, просто, возможно, немного другое отношение к турниру», — приводит слова Рыбакиной Sportskeeda.