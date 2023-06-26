Дарья Касаткина — Ангелина Калинина: онлайн-трансляция матча первого круга в Истбурне

Сегодня, 26 июня, состоится матч первого круга травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), в котором 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет с представительницей Украины Ангелиной Калининой (26-я в рейтинге WTA).Поединок поставлен третьим запуском на корте номер 2 и начнётся приблизительно в 16:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина — Ангелина Калинина в первом круге турнира в Истбурне.

Счёт личных встреч между теннисистками равный — 1-1. Любопытно, что оба предыдущих поединка между ними состоялись тоже в первых кругах турниров. На Кубке Кремля — 2021 победила Ангелина (6:2, 6:3), а в Берлине-2022 (тоже на траве) Дарья взяла верх в трёх сетах — 5:7, 6:3, 6:1.