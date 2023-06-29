Джорджи прошла в полуфинал турнира WTA-500 в Истбурне на отказе Остапенко

67-я ракетка мира итальянская теннисистка Камила Джорджи вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).
В четвертьфинальном матче Джорджи встречалась с 17-й ракеткой мира, представительницей Латвии Еленой Остапенко, которая выиграла травяной турнир категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания) на прошлой неделе.
Джорджи выиграла тяжелейший первый сет со счётом 7:6 (10:8), после чего Остапенко приняла решение покинуть корт. Всего поединок продлился 1 час 13 минут. Остапенко шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Джорджи десять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из десяти попыток.
За выход в финал Истбурна Джорджи сразится с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая также вышла в полуфинальный матч на отказе соперницы.
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