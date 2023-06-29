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Джорджи прошла в полуфинал турнира WTA-500 в Истбурне на отказе Остапенко

Джорджи прошла в полуфинал турнира WTA-500 в Истбурне на отказе Остапенко
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67-я ракетка мира итальянская теннисистка Камила Джорджи вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

В четвертьфинальном матче Джорджи встречалась с 17-й ракеткой мира, представительницей Латвии Еленой Остапенко, которая выиграла травяной турнир категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания) на прошлой неделе.

Джорджи выиграла тяжелейший первый сет со счётом 7:6 (10:8), после чего Остапенко приняла решение покинуть корт. Всего поединок продлился 1 час 13 минут. Остапенко шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Джорджи десять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из десяти попыток.

За выход в финал Истбурна Джорджи сразится с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая также вышла в полуфинальный матч на отказе соперницы.

Истбурн (ж). 1/4 финала
29 июня 2023, четверг. 21:05 МСК
Елена Остапенко
17
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 1
Rt
1 2 3
         
6 8 		   
7 10 		   
         
Камила Джорджи
67
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
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