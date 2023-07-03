Леся Цуренко вышла во второй круг Уимблдона-2023, одолев Клэр Лю
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Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла во второй круг Уимблдона-2023. В стартовом матче травяного турнира «Большого шлема» Цуренко нанесла поражение представительнице США Клэр Лю со счётом 6:3, 3:6. 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут.
Цуренко ни разу не подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 из 17 брейк-пойнтов. Лю выполнила один эйс, пять раз ошиблась на подаче и взяла четыре подачи соперницы.
24-летняя Цуренко в 11-й раз играет на Уимблдоне. Дважды (в 2017 и 2022 годах) она доходила до третьего круга.
За выход в третий круг соревнований Цуренко сыграет с победительницей матча между 24-й сеяной китаянкой Чжэн Циньвэнь и представительницей Чехии Катержиной Синяковой.
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