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Гендиректор Уимблдона: решение допустить россиян правильное, все они подписали декларацию

Гендиректор Уимблдона: решение допустить россиян правильное, все они подписали декларацию
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Исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса (Алекс) Салли Болтон высказалась о решении организации допустить российских и белорусских игроков до соревнований Уимблдона в этом году.

«Это было трудное решение. Но мы считаем, что оно правильное для соревнований в этом году. Все эти спортсмены соревнуются как нейтральные. Все они подписали декларацию. Всё прошло очень гладко», — приводит слова Болтон Daily Echo.

Напомним, в декабре LTA объявила, что ATP оштрафовала её и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) на $ 1 млн за отстранение российских и белорусских атлетов. Также ATP пригрозила исключением турниров LTA из тура, если россияне и белорусы не будут допущены в 2023 году. В марте LTA разрешила россиянам участвовать в своих турнирах в нейтральном статусе, однако спортсмены должны подписать декларацию нейтральности. В конце июня ATP в два раза уменьшила штраф LTA за недопуск россиян и белорусов в 2022 году.

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