Векич вышла во второй круг на Уимблдоне, обыграв Шуай

21-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич одержала победу в первом круге травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв представительницу Китая Чжан Шуай (38-я в рейтинге WTA).
Игра завершилась победой хорватской теннисистки в двух сетах со счётом 6:2, 6:3.
Общая продолжительность матча составила 2 часа 54 минуты.
Векич три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету теннисистки из Китая один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
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В матче третьего круга травяного турнира Донна Векич сразится с американкой Слоан Стивенс (39-я ракетка мира), которая в первом круге обыграла шведскую теннисистку Ребекку Петерсон в двух сетах.
Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.
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