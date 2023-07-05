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Векич вышла во второй круг на Уимблдоне, обыграв Шуай

21-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич одержала победу в первом круге травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв представительницу Китая Чжан Шуай (38-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой хорватской теннисистки в двух сетах со счётом 6:2, 6:3.

Общая продолжительность матча составила 2 часа 54 минуты.

Векич три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету теннисистки из Китая один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В матче третьего круга травяного турнира Донна Векич сразится с американкой Слоан Стивенс (39-я ракетка мира), которая в первом круге обыграла шведскую теннисистку Ребекку Петерсон в двух сетах.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.