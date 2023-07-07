Сафиуллин вышел в четвёртый круг на Уимблдоне, обыграв Пелью

92-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу в матче третьего круга травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв представителя Аргентины Гидо Пелью (308-й в рейтинге АТР).
Игра завершилась победой российского теннисиста в трёх сетах со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 6:0.
Общая продолжительность матча составила 1 час 49 минут. Сафиуллин 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету аргентинского теннисиста семь эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх попыток.
В матче четвёртого круга травяного турнира Роман Сафиуллин сыграет с победителем пары Денис Шаповалов (Канада) – Лиам Броэди (Великобритания).
Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.
- 7 июля 2023
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