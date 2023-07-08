Джокович вышел в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Вавринку

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Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в матче третьего круга травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв представителя Швейцарии Стэна Вавринку (88-й в рейтинге АТР).

Игра завершилась победой сербского теннисиста в трёх сетах со счётом 6:3, 6:1, 7:6 (7:5).

Общая продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. Джокович 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету швейцарского теннисиста шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В матче четвёртого круга травяного турнира Новак Джокович сыграет с польским теннисистом Хубертом Хуркачем, который в третьем круге одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти в трёх сетах.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.