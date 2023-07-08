Джокович вышел в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Вавринку

Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в матче третьего круга травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв представителя Швейцарии Стэна Вавринку (88-й в рейтинге АТР).
Игра завершилась победой сербского теннисиста в трёх сетах со счётом 6:3, 6:1, 7:6 (7:5).
Общая продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. Джокович 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету швейцарского теннисиста шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|6 5
|
|6
|7 7
В матче четвёртого круга травяного турнира Новак Джокович сыграет с польским теннисистом Хубертом Хуркачем, который в третьем круге одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти в трёх сетах.
Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.
- 8 июля 2023
-
01:00
-
00:47
-
00:40
-
00:22
- 7 июля 2023
-
23:50
-
23:19
-
22:47
-
22:19
-
21:56
-
21:45
-
21:13
-
21:10
-
20:59
-
20:53
-
20:36
-
20:25
-
20:19
-
20:13
-
20:10
-
20:08
-
20:03
-
19:59
-
19:52
-
19:46
-
19:42
-
19:30
-
19:16
-
19:11
-
18:46
-
18:37
-
18:28
-
18:18
-
18:11
-
17:56
-
17:43