Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович вышел в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Вавринку

Джокович вышел в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Вавринку
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в матче третьего круга травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв представителя Швейцарии Стэна Вавринку (88-й в рейтинге АТР).

Игра завершилась победой сербского теннисиста в трёх сетах со счётом 6:3, 6:1, 7:6 (7:5).

Общая продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. Джокович 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету швейцарского теннисиста шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Уимблдон (м). 3-й круг
07 июля 2023, пятница. 22:40 МСК
Стэн Вавринка
88
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		1 6 5    
6 		6 7 7    
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

В матче четвёртого круга травяного турнира Новак Джокович сыграет с польским теннисистом Хубертом Хуркачем, который в третьем круге одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти в трёх сетах.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023