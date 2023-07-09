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Рублёв — Бублик: россиянин проиграл второй сет подряд в матче Уимблдона на тай-брейке

Рублёв — Бублик: россиянин проиграл второй сет подряд в матче Уимблдона на тай-брейке
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Российский теннисист Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира, проиграл казахстанцу Александру Бублику, 23-му сеяному турнира, в четвёртом сете матча 1/8 финала Уимблдона на тай-брейке. Это второй сет подряд, когда россиянин уступает на тай-брейке. Текущий счёт — 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7).

Таким образом, счёт по сетам сравнялся — 2:2: всё решится в пятом, финальном, сете.

Теннисисты играют первым запуском на центральном корте Уимблдона. Их матч длится уже 2 часа 48 минут. Пятый сет встречи уже стартовал.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Андрея Рублёва и Александра Бублика за выход в четвертьфинал Уимблдона, где одному из спортсменов предстоит сыграть с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша, 17) — Новак Джокович (Сербия, 2).

Уимблдон (м). 4-й круг
09 июля 2023, воскресенье. 15:40 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 		6 6 6 6 5 6
5 		3 7 8 7 7 4
             
Александр Бублик
26
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
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