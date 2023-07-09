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Рублёв — Бублик: россиянин проиграл второй сет подряд в матче Уимблдона на тай-брейке

Российский теннисист Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира, проиграл казахстанцу Александру Бублику, 23-му сеяному турнира, в четвёртом сете матча 1/8 финала Уимблдона на тай-брейке. Это второй сет подряд, когда россиянин уступает на тай-брейке. Текущий счёт — 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7).

Таким образом, счёт по сетам сравнялся — 2:2: всё решится в пятом, финальном, сете.

Теннисисты играют первым запуском на центральном корте Уимблдона. Их матч длится уже 2 часа 48 минут. Пятый сет встречи уже стартовал.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Андрея Рублёва и Александра Бублика за выход в четвертьфинал Уимблдона, где одному из спортсменов предстоит сыграть с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша, 17) — Новак Джокович (Сербия, 2).