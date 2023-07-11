Сафиуллин — Синнер: россиянин проиграл третий сет матча 1/4 финала Уимблдона

Российский теннисист Роман Сафиуллин потерпел поражение в третьем сете матча четвертьфинала Уимблдона, в котором спортсмен борется за выход в полуфинал турнира с восьмой ракеткой мира из Италии Янником Синнером. Текущий счёт — 4:6, 6:3, 2:6.
Таким образом, счёт по сетам стал 2:1 в пользу итальянского теннисиста.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Романа Сафиуллина и Янника Синнера за выход в полуфинал Уимблдона.
Сейчас стартует четвёртый сет матча. Спортсмены находятся на корте №1 Уимблдона уже 1 час 40 минут.
На центральном корте турнира в эти минуты определяется будущий соперник победителя матча Сафиуллина и Синнера. Упорная борьба в первом сете идёт у седьмой ракетки мира из России Андрея Рублёва и второй ракетки мира из Сербии Новака Джоковича.
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