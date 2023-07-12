Кирьос: теннисистам надо взять пример с НБА, нам нужно больше объединяться

Финалист Уимблдона-2022, 33-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос считает, что теннисистам нужно брать пример с баскетболистов, выступающих в НБА.

«В детстве баскетбол был моей первой страстью. Так что я вырос, наблюдая за тем, как спортсмены играют в команде. Я наблюдал за НБА очень пристально. Я создал образец себя, своей манеры из НБА.

В НБА все сплочённы. Но, знаете, я думаю, что именно это и нужно теннису. Нам нужно больше объединяться. Я имею в виду, что на турнирах я чувствую себя очень изолированно. Иногда мне кажется, что я немного перегибаю палку, если подхожу к другому игроку. И мне кажется, что это самое главное в теннисе. Мы соревнуемся друг с другом, но мне кажется, что нужно больше командной атмосферы», — приводит слова Кирьоса Sportskeeda.