Свёнтек — Вондроушовой: просто покажи нам татуировку своего тренера!

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек поздравила чешку Маркету Вондроушову с победой на Уимблдоне: сегодня, 15 июля, чешская спортсменка в финале турнира в двух сетах обыграла шестую ракетку мира из Туниса Онс Жабер.

Отдельно Свёнтек напомнила про спор Вондроушовой с тренером: как рассказала чешка на пресс-конференции, её тренер пообещал набить татуировку, когда спортсменка станет чемпионкой турнира «Большого шлема».

«Изумительный турнир, Маркета! Поздравляю! Твоя стойкость и способность возвращаться после травм вдохновляют. Просто покажи нам татуировку своего тренера!» — написала Ига Свёнтек в социальных сетях.

Для Маркеты Вондроушовой победа на Уимблдоне стала первой в карьере победой на турнирах «Большого шлема». Ранее спортсменка выходила в финал «Шлемов» однажды: на «Ролан Гаррос» в 2019 году она в финале проиграла австралийке Эшли Барти.