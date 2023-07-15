Несеяная впервые в истории взяла Уимблдон! Вондроушова со 2-й попытки выиграла финал ТБШ

В субботу, 15 июля, на Уимблдоне состоялся финальный матч в женском одиночном разряде. До решающего противостояния добрались 24-летняя чешка Маркета Вондроушова, занимающая 42-е место в рейтинге WTA, и 28-летняя туниска Онс Жабер, имевшая шестой номер посева. Выход Вондроушовой в финал стал сенсацией. Это первый случай в Открытой эре, то есть с 1968 года, когда в финал Уимблдона вышла несеяная теннисистка. Тем более что чешка выбралась из верхней половины сетки, где была первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая уже больше года никому не отдаёт лидерство в мировой классификации. Однако Свёнтек в четвертьфинале проиграла Элине Свитолиной, а украинка, в свою очередь, ничего не смогла поделать с Вондроушовой в полуфинале — 6:3, 6:3 в пользу Маркеты.

А вот выход Жабер из нижней половины сетки вполне можно было предположить, несмотря на то что в её половине были и чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина, и вторая ракетка мира Арина Соболенко. Туниска убрала с дороги обеих опасных соперниц, оба раза одержав волевую победу. Рыбакина проиграла ей в четвертьфинале — так Онс расквиталась с Еленой за поражение в прошлогоднем финале Уимблдона. А Арина Соболенко не выдержала напряжения борьбы в полуфинале. Если же учесть, что в четвёртом круге Жабер не оставила шансов двукратной чемпионке Уимблдона Петре Квитовой (6:0, 6:3), то можно прийти к выводу, что более сложной сетки и быть не могло (вот разве что Свёнтек не хватает).

Победив в полуфинале, Вондроушова не сдерживала эмоций. «Поверить в это не могу. В прошлом сезоне я пропустила полгода. И никогда не знаешь, получится ли вернуться на прежний уровень. Я просто очень благодарна, что здорова, что снова могу играть в теннис. В 2022-м я сидела в гипсе и смотрела, как лучшая подруга играет в квалификации. Очень благодарна, что всё так сложилось», — сказала она в интервью на корте после выхода в финал.

А чуть позже, уже на пресс-конференции, поделилась мнением о Жабер. «Я чувствую, что в чём-то мы похожи. Мы делаем дропшоты. В этом году мы уже играли несколько раз. Мы должны были сыграть в Истбурне тоже в первом раунде, но я тогда снялась с турнира. Да, Жабер играла здесь в финале в прошлом году. Она также играла в финале Открытого чемпионата США. Она привыкла играть в финалах турниров «Большого шлема». Это финал, так что это будет тяжёлый матч», — добавила Маркета.

Маркета Вондроушова играет на Уимблдоне-2023 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Жабер же сообщила, что ключ к её успехам лежит в области психологии. «Я много работаю с тренером по психологии, и это мне очень помогает. Может быть, я потом и книгу об этом напишу (смеётся). Очень горжусь собой – потому что прежняя я, возможно, уже проиграла бы и ехала домой. Но сейчас я учусь превращать плохую энергию в хорошую», — сказала она в интервью на корте после выхода в финал.

И рассказала об ожиданиях от решающего матча. «Чего жду от финала? Реванша. В этом году я её не обыгрывала. У неё хорошие руки, она здорово играет. Буду отталкиваться от себя. Не знаю, как она сыграет свой второй финал «Большого шлема». Я верю [в свои силы]. Мы обе голодны до победы. Выиграет та, кто больше этого заслужит», — добавила Онс на пресс-конференции.

Онс Жабер после победы над Еленой Рыбакиной в 1/4 финала Уимблдона-2023 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Уже до начала финала было известно, что Уимблдон получит новую чемпионку. Было ясно и то, что список победительниц турниров «Большого шлема» пополнится новой фамилией. Вондроушова до этого лишь раз побывала в финале мэйджора. На «Ролан Гаррос» — 2019 она проиграла Эшли Барти. А вот на счету Жабер было уже два поражения в финалах ТБШ. На Уимблдоне-2022 она, как уже было сказано, проиграла Рыбакиной, а на US Open того же года уступила Свёнтек. При этом по личным встречам у нынешних финалисток было равенство: 2-2. Маркета оба матча у Онс выиграла в этом году: на Australian Open и в Индиан-Уэллсе, во втором и в третьем круге соответственно. Зато единственный предыдущий поединок на траве, в Истбурне-2021, остался за Жабер.

В начале первого сета инициативу захватила Жабер. Туниска уже во втором гейме сделала брейк и повела 2:0. Но Вондроушова не дала ей уйти в отрыв. Следующие два гейма оказались очень долгими и напряжёнными, и сперва чешка сделала обратный брейк, а затем, приложив неимоверные усилия (Маркета отыграла четыре брейк-пойнта!), взяла и свой гейм — 2:2.

После этого история повторилась: Жабер взяла два гейма подряд, причём смогла сделать брейк под ноль, однако не удержала преимущество. Свою подачу Онс также проиграла под ноль, после чего Вондроушова забрала свой гейм — 4:4. На этом чешка не остановилась и, сделав брейк в девятом гейме, приготовилась подавать на сет. И подала под ноль — 6:4 за 40 минут. Слишком много невынужденных ошибок было у Жабер в первой партии (15 против шести), хотя по виннерсам она превзошла соперницу (11 против пяти).

На старте второго сета теннисистки обменялись брейками — 1:1, причём Вондроушова проиграла второй гейм, имея 40:0 на своей подаче. Жабер предприняла очередную попытку уйти в отрыв: туниска взяла под ноль свой гейм, после чего добилась брейка — 3:1. Но и в этом случае чешка догнала соперницу. Маркете удался обратный брейк, а затем она защитила подачу — 3:3. После этого девушки взяли по гейму на подаче (4:4), а девятый гейм стал ключевым. Жабер проиграла свою подачу, и Вондроушова вышла подавать на титул. В финальном гейме она проиграла лишь один розыгрыш, да и то из-за двойной ошибки — 6:4, 6:4 за 1 час 22 минуты.

Вот так Вондроушова со второй попытки выиграла ТБШ — после поражения в финале «Ролан Гаррос» 2019 года. И это первый случай в истории, когда Уимблдон выиграла несеяная теннисистка (посев ввели в 1920-х годах). Жабер же проиграла третий финал ТБШ из трёх.

В понедельник Вондроушова, начавшая турнир 42-й в рейтинге WTA, впервые в карьере станет 10-й ракеткой мира, выбив из топ-10 Дарью Касаткину. Жабер останется на шестой строчке.

В воскресенье, 16 июля, на Уимблдоне состоится мужской финал. За титул поспорят Карлос Алькарас (Испания, 1) и Новак Джокович (Сербия, 2). Алькарас получит возможность завоевать свой второй ТБШ, Джокович — 24-й. За всеми событиями следите на «Чемпионате».