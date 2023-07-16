Новак Джокович: буду играть на Кубке Дэвиса в этом году, с нетерпением жду этого события

Семикратный чемпион Уимблдона, сербский теннисист Новак Джокович сообщил, что будет выступать за команду Сербии на групповом этапе Кубка Дэвиса 2023 года.

«Я буду играть в этом году. С нетерпением жду этого события. Я не играл в прошлом году и чувствовал себя виноватым, потому что надеялся, что ребята пройдут групповой этап в Валенсии и я смогу присоединиться к ним в Малаге. Такой формат вырабатывался несколько лет, но в прошлом году у нас была тяжёлая группа. Расписание не очень удобное, потому что матчи начинаются через неделю после US Open. Надеюсь, что буду здоров и доступен», — приводит слова Джоковича Sportklub.rs.

Напомним, сербская команда выступит в группе С с Испанией, Чехией и Южной Кореей. Групповой этап Кубка Дэвиса пройдёт с 12 по 17 сентября в Валенсии (Испания).