Новак Джокович: буду играть на Кубке Дэвиса в этом году, с нетерпением жду этого события

Семикратный чемпион Уимблдона, сербский теннисист Новак Джокович сообщил, что будет выступать за команду Сербии на групповом этапе Кубка Дэвиса 2023 года.
«Я буду играть в этом году. С нетерпением жду этого события. Я не играл в прошлом году и чувствовал себя виноватым, потому что надеялся, что ребята пройдут групповой этап в Валенсии и я смогу присоединиться к ним в Малаге. Такой формат вырабатывался несколько лет, но в прошлом году у нас была тяжёлая группа. Расписание не очень удобное, потому что матчи начинаются через неделю после US Open. Надеюсь, что буду здоров и доступен», — приводит слова Джоковича Sportklub.rs.
Напомним, сербская команда выступит в группе С с Испанией, Чехией и Южной Кореей. Групповой этап Кубка Дэвиса пройдёт с 12 по 17 сентября в Валенсии (Испания).
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