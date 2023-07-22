Маннарино вышел в финал турнира в Ньюпорте, одолев Умбера во французском дерби

Французский теннисист Адриан Маннарино, 38-я ракетка мира, вышел в финал травяного турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США), в полуфинале обыграв своего соотечественника Уго Умбера, 40-го в рейтинге ATP. Встреча спортсменов завершилась в двух сетах со счётом 6:4, 6:3.
Матч продолжался 1 час 47 минут. Маннарино за это время выполнил четыре эйса, реализовал 4 брейк-пойнта из 14, а также допустил три двойные ошибки. Умбер, в свою очередь, шесть раз подал навылет, реализовал один брейк-пойнт (25%) и допустил четыре двойные ошибки.
В финале Маннарино встретится с победителем американского дерби между Джоном Иснером и Алексом Михельсеном. В текущем сезоне француз ещё не выигрывал титулы, но доходил до четвертьфиналов травяных турниров в Хертогенбосхе и Лондоне, а также играл в финале Мальорки.
- 22 июля 2023
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