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Маннарино вышел в финал турнира в Ньюпорте, одолев Умбера во французском дерби

Маннарино вышел в финал турнира в Ньюпорте, одолев Умбера во французском дерби
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Французский теннисист Адриан Маннарино, 38-я ракетка мира, вышел в финал травяного турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США), в полуфинале обыграв своего соотечественника Уго Умбера, 40-го в рейтинге ATP. Встреча спортсменов завершилась в двух сетах со счётом 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 47 минут. Маннарино за это время выполнил четыре эйса, реализовал 4 брейк-пойнта из 14, а также допустил три двойные ошибки. Умбер, в свою очередь, шесть раз подал навылет, реализовал один брейк-пойнт (25%) и допустил четыре двойные ошибки.

В финале Маннарино встретится с победителем американского дерби между Джоном Иснером и Алексом Михельсеном. В текущем сезоне француз ещё не выигрывал титулы, но доходил до четвертьфиналов травяных турниров в Хертогенбосхе и Лондоне, а также играл в финале Мальорки.

Ньюпорт. 1/2 финала
22 июля 2023, суббота. 20:25 МСК
Уго Умбер
40
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Адриан Маннарино
38
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
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