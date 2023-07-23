90-я ракетка мира Педро Качин стал чемпионом турнира ATP-250 в Гштааде

90-я ракетка мира 28-летний представитель Аргентины Педро Качин завоевал дебютный титул на уровне ATP. Он стал чемпионом грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария).

В финале Гштаада Качин со счётом 3:6, 6:0, 7:5 обыграл 79-ю ракетку мира представителя Испании Альберта Рамос-Виньоласа. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 21 минуту. Качин семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Рамос-Виньоласа один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

За победу в Гштааде Качин получит € 85 605 призовыми, а также 250 рейтинговых очков, за счёт чего обновит свой личный рекорд в рейтинге ATP, поднявшись на 49-ю позицию.