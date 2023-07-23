Рублёв — Рууд: россиянин выиграл первый сет финала турнира в Бостаде на тай-брейке
Поделиться
Завершился первый сет финального матча грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция), в котором российский теннисист Андрей Рублёв встречается с представителем Норвегии Каспером Руудом. Победу в этом сете со счётом 7:6 (7:3) одержал россиянин.
Первый сет продлился 1 час 2 минуты и несколько раз прерывался из-за дождя. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Каспер Рууд в финале грунтового турнира в Бостаде.
Бостад. Финал
23 июля 2023, воскресенье. 15:10 МСК
4
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|
|6
7
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Спортсмены семь раз встречались на корте в официальных матчах. Пять побед одержал Андрей Рублёв, на счету Каспера Рууда два выигранных матча. В полуфинале турнира Рублёв обыграл аргентинца Франсиско Серундоло, а Рууд — итальянского теннисиста Лоренцо Музетти.
Комментарии
- 23 июля 2023
-
16:43
-
16:19
-
16:12
-
15:59
-
15:40
-
15:19
-
14:09
-
12:47
-
12:43
-
12:18
-
12:00
-
11:43
-
11:26
-
10:25
-
10:04
-
09:54
-
09:33
-
02:22
-
00:50
-
00:32
-
00:10
- 22 июля 2023
-
23:47
-
23:20
-
22:27
-
21:57
-
21:54
-
21:37
-
21:30
-
21:00
-
20:26
-
20:11
-
20:04
-
20:02
-
19:30
-
19:05
Партнерский контент