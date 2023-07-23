Рублёв — Рууд: россиянин выиграл первый сет финала турнира в Бостаде на тай-брейке

Завершился первый сет финального матча грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция), в котором российский теннисист Андрей Рублёв встречается с представителем Норвегии Каспером Руудом. Победу в этом сете со счётом 7:6 (7:3) одержал россиянин.

Первый сет продлился 1 час 2 минуты и несколько раз прерывался из-за дождя. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Каспер Рууд в финале грунтового турнира в Бостаде.

Спортсмены семь раз встречались на корте в официальных матчах. Пять побед одержал Андрей Рублёв, на счету Каспера Рууда два выигранных матча. В полуфинале турнира Рублёв обыграл аргентинца Франсиско Серундоло, а Рууд — итальянского теннисиста Лоренцо Музетти.