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Рублёв — Рууд: россиянин выиграл первый сет финала турнира в Бостаде на тай-брейке

Рублёв — Рууд: россиянин выиграл первый сет финала турнира в Бостаде на тай-брейке
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Завершился первый сет финального матча грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция), в котором российский теннисист Андрей Рублёв встречается с представителем Норвегии Каспером Руудом. Победу в этом сете со счётом 7:6 (7:3) одержал россиянин.

Первый сет продлился 1 час 2 минуты и несколько раз прерывался из-за дождя. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Каспер Рууд в финале грунтового турнира в Бостаде.

Бостад. Финал
23 июля 2023, воскресенье. 15:10 МСК
Каспер Рууд
4
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		0  
7 7 		6  
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Спортсмены семь раз встречались на корте в официальных матчах. Пять побед одержал Андрей Рублёв, на счету Каспера Рууда два выигранных матча. В полуфинале турнира Рублёв обыграл аргентинца Франсиско Серундоло, а Рууд — итальянского теннисиста Лоренцо Музетти.

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