Адриан Маннарино стал чемпионом травяного турнира ATP-250 в Ньюпорте

Французский теннисист, 38-я ракетка мира Адриан Маннарино стал чемпионом травяного турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США). В финале спортсмен в двух сетах обыграл 18-летнего американца Алекса Михельсена, занимающего 190-ю позицию в рейтинге ATP, который проводил свой второй взрослый турнир. Матч завершился со счётом 6:2, 6:4.
Теннисисты провели на корте 1 час 22 минуты. Адриан Маннарино по ходу матча выполнил три эйса и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Алекса Михельсена в этой встрече две подачи навылет и один реализованный брейк-пойнт (100%). Также оба допустили по три двойные ошибки.
Для 35-летнего Маннарино это третий титул ATP в карьере и первый в сезоне. Ранее теннисист побеждал в Хертогенбосхе в 2019 году и в Уинстон-Сейлеме в 2022 году.
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