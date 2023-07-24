Обновился мировой рейтинг ATP

Опубликован обновлённый мировой рейтинг ассоциации профессиональных теннисистов. Первая десятка осталась без изменений.

Лидерство сохранил испанский теннисист Карлос Алькарас (9375 очков), второе место занимает серб Новак Джокович (8795), а третье — россиянин Даниил Медведев (6520).

На четвёртом месте находится норвежец Каспер Рууд, на пятом — грек Стефанос Циципас, на шестом — датчанин Хольгер Руне, на седьмом — россиянин Андрей Рублёв, на восьмом — итальянец Янник Синнер, на девятом американец — Тейлор Фритц, а на десятом — его соотечественник Фрэнсис Тиафо.

Карен Хачанов находится на 11-й строчке, Роман Сафиуллин — на 47-й, Аслан Карацев — на 69-й, Павел Котов — на 85-й, а Александр Шевченко — на 93-й.