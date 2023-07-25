Серундоло снялся с турнира ATP-500 в Гамбурге по ходу матча первого круга

Аргентинский теннисист, 21-я ракетка мира Франсиско Серундоло снялся с грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), где он был пятым сеяным, по ходу матча первого круга. В третьем сете спортсмен отказался продолжать матч по состоянию здоровья, его соперник — 45-я ракетка мира из Германии Янник Ханфман — вышел во второй круг. Матч был завершён при счёте 6:2, 4:6, 2:4.
Теннисисты провели на корте 1 час 47 минут. Серундоло за время матча успел реализовать три брейк-пойнта, на счету Ханфмана — один выполненный эйс и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. Также каждый из спортсменов допустил по три двойные ошибки.
Янник Ханфман во втором круге встретится с 79-й ракеткой мира из Китая Чжан Чжичжэнем.
В прошлом году Франсиско Серундоло дошёл на турнире в Гамбурге до полуфинала.
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