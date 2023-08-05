Гауфф победила Бенчич и сыграет с Самсоновой в полуфинале турнира в Вашингтоне

Завершился матч 1/4 финала хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США), в котором встречались швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (15-е место в рейтинге) и американка Кори Гауфф (7). Американская теннисистка одержала победу со счётом 6:1, 6:2 и вышла в полуфинал турнира.
Встреча продолжалась 1 час 27 минут. По ходу игры Белинда Бенчич выполнила один эйс, реализовала два брейк-пойнта из четырёх (50%) и допустила две двойные ошибки. На счету Кори Гауфф в этом матче четыре подачи навылет, шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти (67%) и одна двойная ошибка.
В 1/2 финала турнира в Вашингтоне Гауфф встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой (18). В другой паре полуфинала сыграют американка Джессика Пегула (4) и гречанка Мария Саккари (9).
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