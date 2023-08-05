Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гауфф победила Бенчич и сыграет с Самсоновой в полуфинале турнира в Вашингтоне

Гауфф победила Бенчич и сыграет с Самсоновой в полуфинале турнира в Вашингтоне
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1/4 финала хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США), в котором встречались швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (15-е место в рейтинге) и американка Кори Гауфф (7). Американская теннисистка одержала победу со счётом 6:1, 6:2 и вышла в полуфинал турнира.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. По ходу игры Белинда Бенчич выполнила один эйс, реализовала два брейк-пойнта из четырёх (50%) и допустила две двойные ошибки. На счету Кори Гауфф в этом матче четыре подачи навылет, шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти (67%) и одна двойная ошибка.

В 1/2 финала турнира в Вашингтоне Гауфф встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой (18). В другой паре полуфинала сыграют американка Джессика Пегула (4) и гречанка Мария Саккари (9).

Вашингтон (ж). 1/4 финала
05 августа 2023, суббота. 02:50 МСК
Белинда Бенчич
15
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023