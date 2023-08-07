Кирьос вступил в полемику о разных призовых на турнирах в Вашингтоне и на Уимблдоне

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на разный размер призовых финалистов у мужчин и женщин на турнирах в Вашингтоне и на Уимблдоне.

На свой странице в «Твиттере» писатель Дэвид Майлс подчеркнул, что победительница среди женщин Кори Гауфф заработала намного меньше, чем победитель среди мужчин Даниэль Эванс в финале в Вашингтоне.

«Дэн Эванс получит $ 353 445 за победу в турнире ATP-500 в Вашингтоне, а Кори Гауфф получит $ 120 150 за победу в турнире WTA-500, однако они играли в одном и том же месте всю неделю до трёх сетов», – написал Майлс в «Твиттере».

«А что насчёт «Шлемов»? Тогда мы делаем эту разбивку? Вондроушова на той неделе заработала больше, чем Новак», — ответил Кирьос на твит, удивившись, почему такие обсуждения не происходили во время турниров «Большого шлема», особенно когда Маркета Вондроушова, победительница Уимблдона среди женщин, заработала больше, чем Новак Джокович, финалист среди мужчин.

Вондроушова выиграла призовой фонд в размере £ 2 749 036 после того, как впервые в своей карьере стала победительницей Уимблдона. С другой стороны, Джокович выиграл £ 1 175 000, проиграв в финале Карлосу Алькарасу.