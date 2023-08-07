Маттео Берреттини вышел во 2-й круг «Мастерса» в Торонто, где сразится с Янником Синнером
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Финалист Уимблдона-2021, бывшая шестая ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини успешно стартовал на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада), действующим чемпионом которого является испанец Пабло Карреньо-Буста.
В матче первого круга Берреттини со счётом 6:4, 6:3 обыграл 58-ю ракетку мира, француза Грегуара Баррера. Встреча продлилась 1 час и 16 минут. Берреттини 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Баррера пять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Следующим соперником Берреттини на турнире в Торонто станет восьмая ракетка мира, его 21-летний соотечественник Янник Синнер (7).
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