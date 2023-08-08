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Александр Бублик потерпел поражение на старте «Мастерса» в Торонто

Александр Бублик потерпел поражение на старте «Мастерса» в Торонто
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28-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик потерпел поражение на старте турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада), действующим чемпионом которого является испанец Пабло Карреньо-Буста.

В матче первого круга Бублик со счётом 3:6, 6:7 (2:7) проиграл полуфиналисту Уимблдона-2021, 17-й ракетке мира, представителю Польши Хуберту Хуркачу (15). Встреча продлилась 1 час и 19 минут. Хуркач семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Бублика 10 эйсов, 10 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Во втором круге соревнований Хуркач сразится с победителем матча Кристьян Гарин (Чили, Q) — Миомир Кецманович (Сербия).

Торонто. 1-й круг
07 августа 2023, понедельник. 22:35 МСК
Александр Бублик
28
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 2  
6 		7 7  
         
Хуберт Хуркач
17
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
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