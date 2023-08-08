Александр Бублик потерпел поражение на старте «Мастерса» в Торонто
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28-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик потерпел поражение на старте турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада), действующим чемпионом которого является испанец Пабло Карреньо-Буста.
В матче первого круга Бублик со счётом 3:6, 6:7 (2:7) проиграл полуфиналисту Уимблдона-2021, 17-й ракетке мира, представителю Польши Хуберту Хуркачу (15). Встреча продлилась 1 час и 19 минут. Хуркач семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Бублика 10 эйсов, 10 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
Во втором круге соревнований Хуркач сразится с победителем матча Кристьян Гарин (Чили, Q) — Миомир Кецманович (Сербия).
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