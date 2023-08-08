Тиафо потерпел поражение на «Мастерсе» в Торонто от 545-й ракетки мира

Десятая ракетка мира, американский теннисист Фрэнсис Тиафо потерпел поражение на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада), действующим чемпионом которого является испанец Пабло Карреньо-Буста.

В матче первого круга Тиафо со счётом 7:6 (14:12), 6:7 (4:7), 3:6 уступил 545-й ракетке мира, канадцу Милошу Раоничу. Встреча продлилась 2 часа и 43 минуты. Тиафо восемь раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету его соперника 35 эйсов, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Следующим соперником канадца на турнире в Торонто станет 115-я ракетка мира, 30-летний представитель Японии Таро Дэниел.

Центральным матчем первого игрового дня стало противостояние Александра Бублика из Казахстана и Хуберта Хуркача из Польши. Верх взял теннисист из Польши.