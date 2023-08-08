«Когда играешь в теннис, отдыхает голова». Тарпищев — об отношении Ельцина к теннису

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев ответил на вопрос, правда ли, что вместе с Борисом Ельциным обсуждали тактику перед матчами сборной.
«Обсуждали. Не то чтоб он советовал, мы обсуждали, потому что он теннисом интересовался и считал, что теннис – это очень хороший вид спорта для релаксации. Он всегда отмечал, что, когда играешь в теннис, отдыхает голова, идёт переключение, он забывал обо всём. Это помогало ему в работе. Он, как правило, рано ложился спать, в три часа ночи просыпался, начинал работать, а в 7 утра мы шли играть в теннис два-три раза в неделю.
Он же был мастером спорта по волейболу. Спорт знал, понимал, но теннис для него – это новый вид спорта, поэтому Борис Николаевич любил смотреть, и мы часто смотрели матчи по телевизору, а он задавал вопросы, почему так или эдак», – сказал Тарпищев в интервью Анастасии Мыскиной, российской теннисистке, чемпионке «Ролан Гаррос» — 2004 на YouTube.
- 8 августа 2023
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