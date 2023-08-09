Норри завершил выступление на «Мастерсе» в Торонто, проиграв де Минору в первом круге
Поделиться
Британский теннисист, 13-я ракетка мира Кэмерон Норри потерпел поражение в первом круге «Мастерса» в Торонто (Канада). Спортсмен в двух сетах проиграл 18-й ракетке мира из Австралии Алексу де Минору. Встреча завершилась со счётом 5:7, 4:6.
Теннисисты провели на корте 1 час 43 минуты. Кэмерон Норри по ходу матча реализовал один брейк-пойнт из четырёх и допустил шесть двойных ошибок. На счету Алекса де Минора — три реализованных брейк-пойнта из семи и одна двойная ошибка. Также каждый из спортсменов выполнил по три эйса.
Напомним, в прошлом году Кэмерон Норри на канадском «Мастерсе» дошёл до третьего круга, в котором в двух сетах проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Британец не защитил 80 очков рейтинга.
Комментарии
- 9 августа 2023
-
00:50
-
00:49
-
00:40
-
00:24
-
00:13
-
00:05
- 8 августа 2023
-
23:57
-
23:49
-
22:34
-
22:25
-
22:18
-
21:50
-
21:43
-
21:25
-
21:17
-
21:16
-
21:04
-
20:44
-
20:32
-
20:24
-
20:22
-
20:14
-
19:39
-
19:27
-
19:26
-
19:22
-
18:27
-
18:07
-
17:47
-
17:43
-
17:33
-
17:24
-
16:52
-
16:46
-
16:36
Партнерский контент