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Норри завершил выступление на «Мастерсе» в Торонто, проиграв де Минору в первом круге

Норри завершил выступление на «Мастерсе» в Торонто, проиграв де Минору в первом круге
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Британский теннисист, 13-я ракетка мира Кэмерон Норри потерпел поражение в первом круге «Мастерса» в Торонто (Канада). Спортсмен в двух сетах проиграл 18-й ракетке мира из Австралии Алексу де Минору. Встреча завершилась со счётом 5:7, 4:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 43 минуты. Кэмерон Норри по ходу матча реализовал один брейк-пойнт из четырёх и допустил шесть двойных ошибок. На счету Алекса де Минора — три реализованных брейк-пойнта из семи и одна двойная ошибка. Также каждый из спортсменов выполнил по три эйса.

Напомним, в прошлом году Кэмерон Норри на канадском «Мастерсе» дошёл до третьего круга, в котором в двух сетах проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Британец не защитил 80 очков рейтинга.

Торонто. 1-й круг
08 августа 2023, вторник. 22:55 МСК
Алекс де Минор
18
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		4  
         
Кэмерон Норри
13
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Комментарии
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