Норри завершил выступление на «Мастерсе» в Торонто, проиграв де Минору в первом круге

Британский теннисист, 13-я ракетка мира Кэмерон Норри потерпел поражение в первом круге «Мастерса» в Торонто (Канада). Спортсмен в двух сетах проиграл 18-й ракетке мира из Австралии Алексу де Минору. Встреча завершилась со счётом 5:7, 4:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 43 минуты. Кэмерон Норри по ходу матча реализовал один брейк-пойнт из четырёх и допустил шесть двойных ошибок. На счету Алекса де Минора — три реализованных брейк-пойнта из семи и одна двойная ошибка. Также каждый из спортсменов выполнил по три эйса.

Напомним, в прошлом году Кэмерон Норри на канадском «Мастерсе» дошёл до третьего круга, в котором в двух сетах проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Британец не защитил 80 очков рейтинга.