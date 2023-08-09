Рублёв — Макдональд: текстовая трансляция матча второго круга «Мастерса» в Торонто

Сегодня, 9 августа, пройдёт матч второго круга «Мастерса» в Торонто (Канада), в котором за выход в следующую стадию турнира поборется российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублёв. Его соперником будет 59-я ракетка мира из США Маккензи Макдональд. Встреча спортсменов запланирована первым запуском и начнётся около 18:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Андрея Рублёва и Маккензи Макдональда за выход в третий круг «Мастерса» в Торонто.

Ранее у теннисистов было две личные встречи, по победам в них ничья: в 2019 году Макдональд обыгрывал Рублёва в первом круге Australian Open, а в 2022 году россиянин одержал победу в четвертьфинале турнира в Дохе.