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Рублёв — Макдональд: текстовая трансляция матча второго круга «Мастерса» в Торонто

Рублёв — Макдональд: текстовая трансляция матча второго круга «Мастерса» в Торонто
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Сегодня, 9 августа, пройдёт матч второго круга «Мастерса» в Торонто (Канада), в котором за выход в следующую стадию турнира поборется российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублёв. Его соперником будет 59-я ракетка мира из США Маккензи Макдональд. Встреча спортсменов запланирована первым запуском и начнётся около 18:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Андрея Рублёва и Маккензи Макдональда за выход в третий круг «Мастерса» в Торонто.

Ранее у теннисистов было две личные встречи, по победам в них ничья: в 2019 году Макдональд обыгрывал Рублёва в первом круге Australian Open, а в 2022 году россиянин одержал победу в четвертьфинале турнира в Дохе.

Торонто. 2-й круг
09 августа 2023, среда. 18:00 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Маккензи Макдональд
59
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
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