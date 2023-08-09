Медведев — Арнальди: текстовая трансляция матча второго круга «Мастерса» в Торонто

Сегодня, 9 августа, состоится матч второго круга хардового «Мастерса» в Торонто (Канада), в котором за выход в следующую стадию турнира поборется третья ракетка мира из России Даниил Медведев. Его соперником будет квалифаер соревнований итальянец Маттео Арнальди. Встреча теннисистов запланирована вторым запуском и начнётся приблизительно в 19:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Даниила Медведева и Маттео Арнальди за выход в третий круг канадского «Мастерса».

Ранее у спортсменов была только одна личная встреча: Медведев и Арнальди играли друг с другом в первом круге турнира в Дубае в этом сезоне. Тогда россиянин одержал уверенную победу в двух сетах.