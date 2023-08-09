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Российско-украинская пара проиграла на старте челленджера в Баня-Луке

Российско-украинская пара проиграла на старте челленджера в Баня-Луке
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Российский теннисист Денис Клок, выступая в паре с украинцем Олегом Приходько, потерпел поражение на старте парных соревнований в рамках челленджера, проходящего в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

Клок и Приходько уступили паре Виктор Джурашович (Норвегия) и Акира Сантиллан (Австралия). Матч продолжался всего 56 минут и завершился победой норвежско-австралийского дуэта в двух сетах со счётом 6:3, 6:4. Джурашович и Сантиллан оформили четыре эйса, ни разу не ошиблись на подаче и реализовали три из четырёх брейк-пойнтов. Российско-украинская пара ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один из шести брейк-пойнтов.

Денис Клок и Олег Приходько не в первый раз играют вместе. Ранее в этом сезоне Клок и Приходько стали победителями парного турнира ITF в Пазарджике (Болгария).

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