Андрей Рублёв проиграл Маккензи Макдональду в матче второго круга турнира в Торонто
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В матче второго круга хардового турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада) седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встречался с представителем США Маккензи Мадональдом (59-й в рейтинге ATP). Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу американского спортсмена.
Встреча прошла на первом корте стадиона «Авива Сентер» и продлилась 1 час 28 минут. Маккензи трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Рублёва три двойные ошибки.
На следующей стадии турнира в Канаде Макдональд сыграет с победителем противостояния Таро Дэниэл (Япония) — Милош Раонич (Канада). Напомним, турнир в Торонто завершится 13 августа.
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