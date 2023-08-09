Андрей Рублёв проиграл Маккензи Макдональду в матче второго круга турнира в Торонто

В матче второго круга хардового турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада) седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встречался с представителем США Маккензи Мадональдом (59-й в рейтинге ATP). Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу американского спортсмена.

Встреча прошла на первом корте стадиона «Авива Сентер» и продлилась 1 час 28 минут. Маккензи трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Рублёва три двойные ошибки.

На следующей стадии турнира в Канаде Макдональд сыграет с победителем противостояния Таро Дэниэл (Япония) — Милош Раонич (Канада). Напомним, турнир в Торонто завершится 13 августа.