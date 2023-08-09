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Андрей Рублёв проиграл Маккензи Макдональду в матче второго круга турнира в Торонто

Андрей Рублёв проиграл Маккензи Макдональду в матче второго круга турнира в Торонто
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В матче второго круга хардового турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада) седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встречался с представителем США Маккензи Мадональдом (59-й в рейтинге ATP). Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу американского спортсмена.

Встреча прошла на первом корте стадиона «Авива Сентер» и продлилась 1 час 28 минут. Маккензи трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Рублёва три двойные ошибки.

На следующей стадии турнира в Канаде Макдональд сыграет с победителем противостояния Таро Дэниэл (Япония) — Милош Раонич (Канада). Напомним, турнир в Торонто завершится 13 августа.

Торонто. 2-й круг
09 августа 2023, среда. 18:15 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Маккензи Макдональд
59
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Комментарии
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