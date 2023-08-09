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Тейлор Фритц обыграл Уго Умбера и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто

Тейлор Фритц обыграл Уго Умбера и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто
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В матче второго круга хардового турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада) девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц встречался с представителем Франции Уго Умбером (34-й в рейтинге ATP). Игра завершилась победой американского спортсмена со счётом 7:6 (9:7), 3:6, 6:3.

Матч продлился 2 часа 28 минут. Тейлор Фритц десять раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Уго Умбера 13 эйсов, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

На следующей стадии турнира в Канаде Тейлор Фритц сыграет с победителем противостояния Габриэль Диалло (Канада) — Алекс де Минор (Австралия). Соревнования в Торонто завершатся 13 августа.

Торонто. 2-й круг
09 августа 2023, среда. 18:15 МСК
Тейлор Фритц
9
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 9 		3 6
6 7 		6 3
         
Уго Умбер
34
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Комментарии
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