Тейлор Фритц обыграл Уго Умбера и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто

В матче второго круга хардового турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада) девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц встречался с представителем Франции Уго Умбером (34-й в рейтинге ATP). Игра завершилась победой американского спортсмена со счётом 7:6 (9:7), 3:6, 6:3.

Матч продлился 2 часа 28 минут. Тейлор Фритц десять раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Уго Умбера 13 эйсов, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

На следующей стадии турнира в Канаде Тейлор Фритц сыграет с победителем противостояния Габриэль Диалло (Канада) — Алекс де Минор (Австралия). Соревнования в Торонто завершатся 13 августа.