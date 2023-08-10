Бенчич яростно высказалась о проведённом времени в антидопинговом центре

Олимпийская чемпионка Токио-2020, теннисистка из Швейцарии Белинда Бенчич прокомментировала своё удержание на допинг-контроле, где она пробыла полтора часа без возможности сходить в туалет, поесть и принять душ.

«Я только что провела полтора часа в антидопинговом центре, не имея возможности пописать после трёхчасового матча. Не знаю, чего они ждут, не знаю, зачем мне допинг-контроль после победы, так что просто сделала это. Я даже ещё не ела, только быстро приняла ванну со льдом. Мне пришлось умолять их разрешить принять ванну со льдом и, вообще, — даже душ. Это новые правила допинг-контроля. Вот так, неидеально, я и восстанавливаюсь», – сказала Бенчич на послематчевой пресс-конференции.

В матче второго круга турнира категории WTA-1000 Белинда Бенчич обыграла американскую теннисистку Алисию Паркс, встреча закончилась в трёх сетах победой швейцарской теннисистки со счётом 6:3, 5:7, 6:4.