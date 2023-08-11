Видеообзор победы Даниила Медведева над Лоренцо Музетти в матче турнира в Торонто

В матче 1/8 финала хардового турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада) третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встречался с итальянским спортсменом Лоренцо Музетти (19-й в рейтинге ATP). Матч завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу российского игрока.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами матча.

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Встреча теннисистов продлилась 1 час и 33 минуты. Медведев два раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Музетти два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Следующим соперником Медведева в Торонто станет австралийский теннисист Алекс де Минор.