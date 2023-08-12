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Людмила Самсонова обыграла Белинду Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Монреале

Людмила Самсонова обыграла Белинду Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Монреале
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В матче четвёртого круга хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) 18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова встречалась с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич. Игра завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Самсоновой.

Встреча прошла на центральном корте арены «ИГА Стэдиум» и продлилась 1 час и 49 минут. Самсонова восемь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Бенчич один эйс, четыре двойные ошибки и нет реализованных брейк-пойнтов.

В следующем круге соревнований в Монреале россиянка Самсонова сыграет с победителем противостояния Дарья Касаткина (Россия) – Елена Рыбакина (Казахстан).

Монреаль. 1/4 финала
12 августа 2023, суббота. 04:15 МСК
Белинда Бенчич
13
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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