Людмила Самсонова обыграла Белинду Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Монреале

В матче четвёртого круга хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) 18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова встречалась с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич. Игра завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Самсоновой.

Встреча прошла на центральном корте арены «ИГА Стэдиум» и продлилась 1 час и 49 минут. Самсонова восемь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Бенчич один эйс, четыре двойные ошибки и нет реализованных брейк-пойнтов.

В следующем круге соревнований в Монреале россиянка Самсонова сыграет с победителем противостояния Дарья Касаткина (Россия) – Елена Рыбакина (Казахстан).