Хуркач победил Попырина и вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати
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Завершился матч четвертьфинала «Мастерса» в Цинциннати (США), в котором встречались Хуберт Хуркач из Польши и Алексей Попырин из Австралии. Хуберт одержал победу и вышел в полуфинал соревнования.
Первая партия закончилась со счётом 6:1 в пользу Хуркача. Во второй партии игра перешла в тай-брейк. Хуркач вёл со счётом 6:1, затем позволил сопернику сравнять счёт, но в итоге победил — 10:8.
Общая продолжительность матча составила 1 час 17 минут. Хуркач восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Попырина две подачи навылет и одна двойная ошибка.
В полуфинале турнира Хуркач встретится с победителем пары Алькарас (Испания) — Пёрселл (Австралия).
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