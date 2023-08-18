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Хуркач победил Попырина и вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати

Хуркач победил Попырина и вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати
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Завершился матч четвертьфинала «Мастерса» в Цинциннати (США), в котором встречались Хуберт Хуркач из Польши и Алексей Попырин из Австралии. Хуберт одержал победу и вышел в полуфинал соревнования.

Первая партия закончилась со счётом 6:1 в пользу Хуркача. Во второй партии игра перешла в тай-брейк. Хуркач вёл со счётом 6:1, затем позволил сопернику сравнять счёт, но в итоге победил — 10:8.

Общая продолжительность матча составила 1 час 17 минут. Хуркач восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Попырина две подачи навылет и одна двойная ошибка.

В полуфинале турнира Хуркач встретится с победителем пары Алькарас (Испания) — Пёрселл (Австралия).

Цинциннати (м). 1/4 финала
18 августа 2023, пятница. 20:10 МСК
Хуберт Хуркач
20
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 10
1 		6 8
         
Алексей Попырин
58
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
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